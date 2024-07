Siatkarz stracił przytomność w czasie meczu Polaków. Trener ujawnia szczegóły

Po tej sytuacji Ergo Arena w Trójmieście na chwilę zamarła. W czasie meczu Polska - Japonia, po groźnie wyglądającym upadku Kentaro Takahashiego, japoński siatkarz nie był w stanie podnieść się o własnych siłach i opuścił boisko na noszach. "Na chwilę stracił przytomność. Z tego powodu lepiej było wysłać go do szpitala i przeprowadzić badania, by upewnić się, że to nic poważnego" - komentował sytuację tuż po meczu Philippe Blain, trener reprezentacji Japonii.