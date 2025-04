Siatkarz grał w PlusLidze, ożenił się z Polką. Teraz ogłasza to o naszym kraju

Asseco Resovia Rzeszów przed rokiem sięgnęła po Puchar CEV, a w bieżącej edycji rozgrywek po raz kolejny dotarła do finału. Podopieczni Tuomasa Sammelvuo skomplikowali jednak swoją sytuację w walce o trofeum, ponieważ pierwszy finałowy mecz z Ziraatem Bankasi Ankara, rozgrywany przed własną publicznością, przegrali po tie-breaku. W rewanżu muszą więc wygrać 3:0 lub 3:1 by przypieczętować triumf. Zwycięstwo 3:2 będzie oznaczało konieczność rozegrania tzw. złotego seta, porażka automatycznie będzie wiązała się z sukcesem tureckiej ekipy.

Murat Yenipazar tęskni za Polską i PlusLigą

Turecki rozgrywający w lipcu 2024 roku ożenił się z Polką Mają Kaczmarek, którą poznał przez internet. Z tej okazji w rozmowie z oficjalnym serwisem PlusLigi został zapytany o to, czy tęskni nie tylko za naszymi rodzimymi rozgrywkami, ale również za samym krajem.

"Tak. Powiedziałem żonie, że odkąd jesteśmy już małżeństwem, to moje serce jest w połowie polskie. Chcę kiedyś wrócić do gry w Polsce. Czekam na ten właściwy moment i szansę gry w jakiejś wielkiej drużynie. Cieszę się, że teraz w Rzeszowie mogłem przypomnieć się kibicom" - wyznał. I zdradził swoje najbliższe plany.

Na razie na przyszły sezon zostaję jeszcze w Turcji, ale potem jestem otwarty na wszystkie opcje. Bardzo chciałbym wrócić do Polski i grać w PlusLidze. Zapamiętałem te rozgrywki jako niesamowite

Asseco Resovia Rzeszów musi odrabiać straty. "Atmosfera będzie wyjątkowa"

Podczas rozmowy poruszono także temat rywalizacji z Resovią. Yenipazar wyraził radość z możliwości gry w Rzeszowie przed "wspaniałą publicznością". " Bardzo podobało mi się to jak mocno walczyliśmy z Asseco Resovią i nie zrażaliśmy się błędami, które popełnialiśmy, chociażby ja tych błędów się nie ustrzegłem. Najważniejsze było to, żeby utrzymać swój rytm gry i wykorzystać dobre momenty, które mieliśmy po swojej stronie" - dodał.

Rozgrywający nie ma jednak złudzeń - w rewanżu wszystko może się zdarzyć, tym bardziej, że polski klub na pewno nie odpuści walki o trofeum. "Cieszy nas zwycięstwo w Rzeszowie, ale wiemy, że to jeszcze nie koniec rywalizacji o Puchar CEV i że rywale przyjadą do Ankary bardzo zmotywowani, a to jest bardzo silna drużyna" - stwierdził.