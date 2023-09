Siatkarskie MŚ znowu w Polsce? Brzydkie zagrywki centrali. Świderski mówi wprost o skandalu

W co gra z nami europejska centrala? Świderski mówi wprost o skandalu

- Federacja europejska miała wielkie problemy chociażby z tym, żeby nominować kogoś od nas, tylko jeden sędzia z Polski na mistrzostwach Europy to dla mnie skandal - stawia sprawę jasno Świderski. - Mecze półfinałowe, finałowe sędziują osoby, które w ogóle są nieznane zawodnikom. W Lidze Mistrzów chłopaki grają praktycznie co roku, trzeci rok z rzędu w finale i nikogo nie znają. To świadczy o tym, że poziom nie był najwyższy, jeśli chodzi o dobór sędziów do tego turnieju. Federacja Europejska rozpoczęła już przygotowania do kolejnych mistrzostw. Zostaliśmy pominięci w informowaniu, czy jesteśmy zainteresowani, czy też nie, więc to o czymś świadczy.