Siatkarski nokaut w Pucharze Polski. Reprezentantka Polski szalała w bloku

W przeciwieństwie do pierwszego półfinału, w którym mistrzynie Polski biły się z wicemistrzyniami , mecz bielszczanek z opolankami miał wyraźnego faworyta. Była nim drużyna BKS-u BOSTIK ZGO, która jest jedną z rewelacji tego sezonu TAURON Ligi. Zakończyła fazę zasadniczą na drugim miejscu i w spotkaniu z siódmym zespołem ligi podołała oczekiwaniom.

BKS BOSTIK Bielsko-Biała z dużą przewagą. Opolanki bez szans

Siatkarki z Opola miały do Nysy zdecydowanie najbliżej. Dzięki temu do hali przybyło wielu kibiców zespołu UNI, którzy głośno dopingowali zespół. W krótkiej historii klubu to był dopiero pierwszy występ w turnieju finałowym TAURON Pucharu Polski.