Rzeszowianie we wtorek rozbili na wyjeździe SVG Luneburg i są o krok od zdobycia pierwszego w historii klubu Pucharu CEV. W PlusLidze musieli jednak zacząć oglądać się za siebie. Bogdanka LUK Lublin zbliżyła się do nich na dwa punkty. Na razie jednak Asseco Resovia odpiera atak.

Radomianie przyjechali do Rzeszowa bez Wiktora Rajsnera, który skręcił staw skokowy w poprzedniej kolejce. A że do tego drużynę przed meczem opuścił Michał Ostrowski - pojechał do żony, która urodziła ich synka - trener Czarnych Waldo Kantor został z dwoma środkowymi, bez pola manewru na tej pozycji. Z kolei szkoleniowiec gospodarzy Giampaolo Medei dał odpocząć dwóm ważnym zawodnikom: Karolowi Kłosowi i Pawłowi Zatorskiemu.