Michał Winiarski selekcjonerem siatkarskiej reprezentacji Niemiec został w 2022 roku, rok później razem z kadrą naszych zachodnich sąsiadów wywalczył awans na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Dość nieoczekiwanie jesienią ubiegłego roku polski szkoleniowiec zrezygnował z funkcji, uzasadniając ją "powodami osobistymi". Teraz były siatkarz skupia się wyłącznie na pracy trenera klubowego w Aluron CMC Warcie Zawiercie.

Niemiecka federacja z kolei sięgnęła po Massimo Bottiego, to właśnie włoski trener, który poprowadził Bogdankę LUK Lublin do historycznego mistrzostwa kraju, a następnie przeszedł do Asseco Resovii Rzeszów, przejął stery reprezentacji po Winiarskim. Pierwszym poważnym sprawdzianem dla tego szkoleniowca jest trwająca Liga Narodów, tę Niemcy rozpoczęli udanie, bo od pokonania w Ottawie Kanadyjczyków. W drugim meczu już tak dobrze im nie poszło, musieli uznać wyższość Włochów.

Liga Narodów siatkarzy. Trzy szybkie sety w meczu Niemcy - USA

Niemcy kolejny mecz w Kanadzie rozegrali w piątkowy wieczór czasu polskiego, tym razem zmierzyli się z Amerykanami, którzy wcześniej ograli 3:1 Turków. Reprezentanci USA to czwarta drużyna rankingu FIVB, która chce powetować sobie ubiegłoroczne niepowodzenia w rozgrywkach. Przypomnijmy, że w 2025 roku amerykańscy siatkarze zajęli dopiero 11. miejsce w fazie zasadniczej rozgrywek i nie dostali się do turnieju finałowego.

W piątkowym meczu podopieczni Karcha Kiraly'ego nie pozostawili wątpliwości, która drużyna jest lepsza. Od początku meczu kontrolowali przebieg wydarzeń na parkiecie, w pierwszym secie ani razu nie pozwolili Niemcom na doprowadzenie chociażby do remisu. W pewnym momencie mieli już osiem punktów przewagi (16:8), ale rywalom udało się zniwelować część strat, Amerykanie wygrali 25:22.

W drugim secie gra była wyrównana tylko na samym początku, od stanu 2:2 to siatkarze USA objęli prowadzenie i już go nie wypuścili z rąk. Ponownie "odskakiwali" naszym zachodnim sąsiadom na kilka "oczek", ci szybko zaczęli tracić dystans. I przegrali aż 15:25, zanosiło się na siatkarski nokaut. Do takiego faktycznie doszło, bo w trzecim secie Niemcy nie byli w stanie doprowadzić do wyrównanej końcówki, ulegli 20:25, a w całym meczu 0:3 (22:25, 15:25, 20:25).





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