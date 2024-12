Siatkarski nokaut w Lidze Mistrzyń. Polski zespół o krok od awansu

DevelopRes Rzeszów w fazie grupowej Ligi Mistrzyń spisuje się na razie bez zarzutu. Co prawda nie poradził sobie z Imoco Conegliano, ale zespół Joanny Wołosz i Martyny Łukasik to jeden z wielkich faworytów całych rozgrywek. Trzecie zwycięstwo w czwartym meczu daje drużynie z Podkarpacia mocne drugie miejsce. Jeśli uda się je utrzymać, wicemistrzynie Polski zagrają w fazie play-off o ćwierćfinał Ligi Mistrzyń.

Rzeszowianki od początku spotkania dominowały . Trener gości Darko Nojić już przy stanie 4:1 dla DevelopResu poprosił o pierwszą przerwę. Tyle że tuż po niej Magdalena Jurczyk podwyższyła prowadzenie asem serwisowym. Zagrywka była zresztą mocnym punktem gospodyń, których przewaga w pewnym momencie sięgnęła siedmiu punktów. Problemem okazała się natomiast skuteczność Sabriny Machado z prawego skrzydła, gdzie rywalki potrafiły postawić szczelny blok. Chorwatki na chwilę zbliżyły się do gospodyń, ale w końcówce DevelopRes odbudował przewagę i wygrał 25:17.

Liga Mistrzyń siatkarek. Gra DevelopResu Rzeszów falowała, nokautujące uderzenie na koniec

Obie drużyny spotkały się już w Chorwacji. Wówczas rzeszowski zespół zakończył sprawę w trzech setach . We wtorek Mladost nie postawiła poprzeczki wyżej niż ostatnie przeciwniczki DevelopResu w TAURON Lidze. LOTTO Chemik Police i UNI Opole potrafiły ostatnio urwać rzeszowiankom seta.

Trzecia partia to znów dominacja rzeszowskiej drużyny. Bezradny trener rywalek próbował przerywać grę, ale trwała kapitalna seria Developresu, który od stanu 10:6 wygrał pięć kolejnych akcji przy własnej zagrywce. To były nokautujące uderzenia, a do tego nieźle spisywał się rzeszowski blok. Przy dużej przewadze DevelopResu trener wpuścił na boisko Elizabeth Vicet Campos. Ponownie postrach po drugiej stronie siatki wzbudzały zagrywki Jurczyk. Skończyło się nokautem 25:14. Nagrodę dla MVP spotkania otrzymała Fedusio.