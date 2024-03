Trener gospodarzy szybko poprosił o przerwę, a kiedy przewaga rywali wzrosła do 10 punktów, zdecydował się na pierwszą zmianę. Marko Sedlacek gry zespołu jednak nie odmienił. Jego koledzy popełniali błędy dotknięcia siatki i skończyli seta ze skutecznością ataku na poziomie zaledwie 25 procent . To był siatkarski nokaut, Warta wygrała 25:10.

Zmiany nie pomogły jastrzębianom. Aluron CMC Warta przypuściła atak

Wkrótce zawiercianie znów prowadzili jednak wysoko, 16:12, gdy punkt zagrywką dość szczęśliwie zdobył Miłosz Zniszczoł . Blok Warty zatrzymał atak Sclatera i różnica wzrosła do pięciu punktów. Mistrzom Polski zdarzały się efektowne akcje, jak atak z tzw. szóstej strefy czy as serwisowy Tomasza Fornala , ale zdecydowanie zbyt rzadko. Goście wygrali 25:21.

Tomasz Fornal robił, co mógł. Wystarczyło na jednego seta

Warta od początku czwartej partii była na prowadzeniu. Przy wyniku 6:3 Mendez przerwał grę, by porozmawiać ze środkowym Adrianem Markiewiczem. Po kilku minutach to gospodarze byli jednak na prowadzeniu 10:9, po kolejnym asie serwisowym Fornala. Kiedy jednak po kilku minutach nadział się na blok Zniszczoła, to zawiercianie objęli prowadzenie 16:13. A punkt do przewagi dołożył jeszcze Kwolek. Warta korzystała z kapitalnej gry w obronie Luke'a Perry'ego.