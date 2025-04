Siatkarski nokaut w hicie o finał. Gwiazdor błysnął na oczach Nikoli Grbicia

Wokół drużyny z Zawiercia gorąco zrobiło się już dzień przed meczem. Jej trener Michał Winiarski stwierdził, że "zostały naruszone zasady fair play" . Chodziło o czwartkowy trening PGE Projektu w krakowskiej hali . Zdaniem Winiarskiego inne zespoły nie miały takiej możliwości i mogły przeprowadzić zajęcia w hali dopiero w piątek, co zresztą zrobili również i warszawianie.

Tymczasem to siatkarze z Zawiercia rozpoczęli spotkanie znakomicie. Z dobrej strony pokazał się Bartosz Kwolek, przyjmujący drużyny. Mimo świetnego sezonu nie otrzymał powołania do kadry , a sobotnie spotkanie z hali oglądał Nikola Grbić. To z pewnością nie zdeprymowało Kwolka ani jego drużyny, która szybko objęła prowadzenie 7:2. I już po kilku minutach trener rywali Piotr Graban poprosił o pierwszą przerwę. Błyskawicznie na boisku pojawił się też Tobias Brand, który zastąpi Artura Szalpuka.