Siatkarski nokaut w finale. Trzeci taki triumf siatkarek w historii

Już po sobotnich półfinałach było wiadomo, że w Elblągu nie obejrzymy powtórki sprzed roku. W walce o finał niespodziewanie przegrał DevelopRes Rzeszów, triumfator poprzedniej edycji. Mecz w dobrym stylu wygrali PGE Budowlani Łódź.

W trzech setach półfinał wygrał BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała, ale w spotkaniu z pierwszoligowym NETLAND MKS Kalisz Bielszczanki nie zachwyciły.

"To był nasz cel i to udało się zrealizować. Natomiast ta gra na pewno nie napawa optymizmem przed niedzielnym spotkaniem. Musimy wiele poprawić" - przyznał przed finałem trener Bartłomiej Piekarczyk.

Siatkarki z Łodzi od razu naskoczyły na rywalki. Piorunujący początek finału

I Bielszczanki w pierwszym secie niedzielnego finału miały duże problemy. Siatkarki z Łodzi szybko odskoczyły na pięć punktów - asem serwisowym popisała się Maja Storck i przy stanie 9:4 trener BKS-u poprosił o przerwę.

"Nie bójmy się niczego" - krzyczały do siebie siatkarki z Bielska-Białej. Ale miały duże problemy z przyjęciem i różnica wzrosła do siedmiu, potem dziesięciu, a finalnie aż 12 punktów. Najwięcej, sześć "oczek", zanotowała rumuńska przyjmująca Rodica Buterez, i Łodzianki rozbiły BKS 25:13.

Drużyna z Bielska-Białej musiała sobie radzić w turnieju finałowym bez podstawowej rozgrywającej Wiktorii Szewczyk - nastolatka doznała kontuzji i zastępuje ją Agata Michalewicz. W drugim secie przewaga PGE Budowlanych rosła nieco wolniej, ale znów to Piekarczyk musiał przerwać grę - tym razem przy wyniku 11:7 dla rywalek.

Trener BKS-u udzielał wskazówek Michalewicz, ale Łodzianki cały czas dominowały. Świetnie radziła sobie rozgrywająca PGE Budowlanych Alicja Grabka, w ataku dobrze spisywała się środkowa Sasa Planinsec. Pomógł też łódzki blok i znów zakończyło się zwycięstwem drużyny prowadzonej przez Macieja Biernata - tym razem 25:22.

Zdecydowany triumf w meczu o TAURON Puchar Polski. Trzecie trofeum w historii

Bielszczanki mocno zmniejszyły straty do rywalek w końcówce drugiej partii, co dało nadzieję na lepszy w ich wykonaniu trzeci set. To była ostatnia szansa, by przedłużyć nadzieje na dziewiąty w historii klubu TAURON Puchar Polski już w tym roku.

I w trzecim secie BKS objął prowadzenie 3:1. Tyle że świetna seria PGE Budowlanych zupełnie odwróciła wynik i to Łodzianki prowadziły 7:4. Piekarczyk przerwał grę, ale jego zawodniczki nadal nadziewały się w ataku na blok rywalek, wciąż w polu zagrywki była Joanna Lelonkiewicz. Zespół PGE Budowlanych zdobył dziesięć punktów z rzędu!

Łodzianki zdobyły blokiem łącznie 16 punktów i wygrały seta 25:13. To trzeci TAURON Puchar Polski w historii klubu - poprzednio zespół PGE Budowlanych triumfował w 2010 i 2018 r.

PGE Budowlani Łódź - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała 3:0 (25:13, 25:22, 25:13)

Siatkarki BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała Piotr Sumara / PLS materiały prasowe

Siatkarki PGE Budowlanych Łódź i ich trener Maciej Biernat fot. Piotr Sumara/PLS materiały prasowe

Siatkarki PGE Budowlanych Łódź Piotr Sumara / PLS materiały prasowe

DevelopRes Rzeszów – PGE Budowlani Łódź. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport