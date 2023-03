Siatkarski mistrz świata zmieni klub. W nowym zarobi krocie

29-letni mistrz i wicemistrz świata zawodnikiem PGE Skry jest od 2020 roku. Choć w bełchatowskiej drużynie nie brakowało znakomitych siatkarzy, to nie udało się zdobyć medalu. W 2021 roku i 2022 roku zespół kończył rozgrywki na czwartym miejscu. Grał w mniej prestiżowym Pucharze CEV i dwukrotnie dotarł do półfinału. W tym sezonie PlusLigi jest dopiero dziewiąty i być może rzutem na taśmę uda się awansować do play-off.