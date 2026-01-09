Siatkarski mistrz świata walczy z nowotworem. Poruszające wyznanie. Znika ze sportu

28-letni Gianluca Galassi od wielu sezonów jest jednym z czołowych siatkarzy na swojej pozycji. Włoch występuje jako środkowy i spisuje się na tyle dobrze, że regularnie powoływany jest do drużyny narodowej. A że zespół z Półwyspu Apenińskiego to czołowa reprezentacja świata, to Galassi wraz z kolegami mógł świętować wiele sukcesów. Zawodnik ma na koncie przede wszystkim dwa złote medale mistrzostw świata wywalczone w 2022 i 2025 roku.

Do tego może poszczycić się mistrzostwem Europy z 2021 roku, czy srebrnym medalem z tej samej imprezy. Teraz jednak przez wiele tygodni nie zobaczymy go na siatkarskich parkietach. Wszystkiemu winna jest choroba nowotworowa, która zaatakowała Galassiego. Włoch w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych zdradził, że jest już po operacji wycięcia guza jądra.

Reprezentant Włoch walczy z nowotworem. Jest już po operacji

"Jest coś, co musicie wiedzieć i chcę, żebyście usłyszeli to ode mnie. Wykryto u mnie raka jądra i jestem już po operacji wycięcia guza" - powiedział na nagraniu reprezentant Włoch. "Teraz będę musiał przejść badania i kontrole, które określą, jak długo zajmie powrót do pełni zdrowia i ile potrwa rekonwalescencja" - dodał. Siatkarz wyraził nadzieję, że będzie mógł szybko wrócić do tego, co kocha, a więc gry w siatkówkę.

Galassi na nagraniu podkreślił, że chorobę udało się wykryć dzięki profilaktyce i regularnym badaniom. Zawodnik polecił kibicom, aby i oni przechodzili regularne badania, które pozwolą wykryć wszelkie zmiany we wczesnym stadium. "Na szczęście kroki zostały podjęte na czas, dzięki zapobieganiu i kontroli. Dlatego chcę szczególnie polecić to wam, mężczyznom: zapobieganie jest niezbędne" - podkreślił Włoch.

"Jeśli choć jedno z was, po tej wiadomości, zdecyduje się zrobić dodatkowe badanie, będzie to dla mnie warte więcej niż zwycięstwo na polu bitwy" - zakończył zawodnik, który na co dzień występuje w Gas Sales Bluenergy Piacenza. W komentarzach pod nagraniem otrzymał wielkie wsparcie i całe siatkarskie środowisko trzyma kciuki, aby Galassi jak najszybciej doszedł do pełni zdrowia i mógł wrócić na parkiet.

Polsat Sport Polsat Sport