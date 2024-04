Swoich sił w wyborach próbowali też byli siatkarze. Marcin Możdżonek bez powodzenia ubiegał się o fotel prezydenta Olsztyna, gdzie w walce o mandat radnego z kretesem przegrał Paweł Woicki , na którego zagłosowało zaledwie 36 osób. O wiele więcej powodów do zadowolenia ma Krzysztof Ignaczak - mistrz świata z 2014 roku dostał się do sejmiku województwa podkarpackiego.

"Mam głowę pełną pomysłów. Chcę zająć się sportem, turystyką i edukacją. Dobrze by było, jakby z Podkarpacia pochodzili kolejni mistrzowie, ale do tego trzeba systemowych programów dla młodzieży. Musiałem wejść do polityki, by móc coś zmieniać" - podkreślił.