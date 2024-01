Micoli to doświadczony szkoleniowiec, który prowadził drużyny w lidze włoskiej czy tureckiej. W dorobku miał tytuły mistrzowskie w obu krajach. Ze wzmocnionym składem Radomki nadziei jednak nie spełnił. Co prawda zespół zajmuje nieco lepsze miejsce niż w poprzednim sezonie, po 14 kolejkach jest na szóstej pozycji. Drużyna z województwa mazowieckiego przegrała jednak połowę meczów, strata do piątego miejsca to już 10 punktów. Trudno przypuszczać, by drużynie udało się wywalczyć rozstawienie w play-offach. O to, by zespół wziął się w garść, apelowały nawet jego siatkarki.