Siatkarski gwiazdor nazwał rywala rasistą. Sam został zawieszony

Zarzewiem konfliktu był mecz Modeny z Perugią z kwietnia ubiegłego roku. Po jednej z akcji Joandry Leal, przyjmujący Modeny, podbiegł do Travicy i go kopnął. Reprezentant Brazylii zareagował tak, bo Włoch miał obrażać go na tle rasistowskim. Ngapeth, kolega Leala z drużyny, po tym zajściu nazwał Travicę na Instagramie rasistą, a także zdrajcą.