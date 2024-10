Siatkarski diament ma w końcu rozbłysnąć. To może być liderka polskiej kadry

Straciła cały sezon w klubie przez kontuzję, a trener Stefano Lavarini i tak zabrał ją na igrzyska olimpijskie. Martyna Czyrniańska w końcu jest jednak zdrowa i ma wszystko, by zostać jedną z liderek siatkarskiej reprezentacji Polski. Na razie chce jednak zostać liderką nowego klubu. - To może być dla Martyny rok przełomowy, który też będzie rzutować na to, jak będzie prezentować się w przyszłym roku w reprezentacji - nie ma wątpliwości Joanna Kaczor-Bednarska, medalistka mistrzostw Europy, ekspertka Polsatu Sport.