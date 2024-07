Siatkarska sensacja wisiała na włosku. Mistrzynie Europy były już na deskach, co za zryw

Reprezentacja Turcji w poprzednim sezonie wygrała wszystko, co było do wygrania. Trener Daniele Santarelli doprowadził ją do złota Ligi Światowej i mistrzostw Europy, a także pewnej kwalifikacji na igrzyska olimpijskie . W tym roku Turczynki już tak nie imponują. Marzenia o obronie tytułu w Lidze Światowej zamknęły im polskie siatkarki, pokonując je 3:2 w ćwierćfinale turnieju. Początek rywalizacji w Paryżu był dla tureckich siatkarek jeszcze większym szokiem .

Po drugiej stronie siatki stanęły Holenderki. To brązowe medalistki ostatnich mistrzostw Europy, ale są klasyfikowane znacznie niżej niż Turcja. W tym sezonie Holandia nie zakwalifikowała się nawet do turnieju finałowego Ligi Narodów, ale zapewniła sobie przepustkę do gry w Paryżu. Trafiła do grupy C, w której są jeszcze Włoszki i Dominikanki - w pierwszym meczu zespół z Europy nie bez problemu pokonał ekipę z Karaibów 3:1.