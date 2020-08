Już niebawem powrócą najbardziej prestiżowe siatkarskie rozgrywki klubowe. Po długiej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa najlepsze ekipy w Europie staną do rywalizacji w Lidze Mistrzów i Lidze Mistrzyń, a wśród nich rekordowa liczba drużyn z Polski. Na kogo trafią polskie zespoły? W piątek odbędzie się losowanie. Transmisja z tego wydarzenia w Polsacie Sport i na Polsatsport.pl.

W elitarnych rozgrywkach CEV Champions League w sezonie 2020/21 wystartuje aż 65 drużyn - 36 w Lidze Mistrzów siatkarzy i 29 w Lidze Mistrzyń siatkarek. Łącznie w europejskich pucharach w siatkówce w zbliżającym się sezonie wystąpią aż 164 kluby! "Pomimo wielu wyzwań, które nadal niesie ze sobą pandemia koronawirusa, liczba ta pokazuje, że członkowie europejskiej rodziny siatkówki mają duży apetyt na rywalizację na arenie międzynarodowej i rośnie oczekiwanie na powrót europejskich pucharów" - napisano na stronie CEV.

W fazie grupowej Ligi Mistrzów siatkarzy zagra 20 drużyn. Aż osiemnastu uczestników - w tym gronie trzy polskie kluby (Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, Verva Warszawa Orlen Paliwa oraz PGE Skra Bełchatów) - ma już pewne miejsce w tych prestiżowych rozgrywkach. Kolejne osiemnaście drużyn - w tym Jastrzębski Węgiel - wystartuje w kwalifikacjach do tych prestiżowych rozgrywek.



Podopieczni trenera Luke'a Reynoldsa mają przed sobą bardzo trudne zadanie, bo z osiemnastu ekip z eliminacji, awans do fazy grupowej wywalczą tylko dwie! Pierwsza grupa kwalifikacji to podział na sześć grup po trzy drużyny każda - awans wywalczą tylko zwycięzcy. W kolejnej fazie eliminacji sześć drużyn zostanie podzielonych na dwie grupy po trzy zespoły i zwycięzcy każdej z grup awansują do Ligi Mistrzów.



Skład grup pierwszej rundy będzie wynikał z losowania, które odbędzie się 21 sierpnia w Luksemburgu, bez wcześniejszego rozstawienia klubów. Oto drużyny, które powalczą o Ligę Mistrzów w kwalifikacjach:

Trentino Volley - Włochy

Dinamo Moskwa - Rosja

Jastrzębski Węgiel - Polska

Greenyard Maaseik - Belgia

Vojvodina NS seme Nowy Sad- Serbia

Ford Sastamala - Finlandia

Dynamo Apeldoorn - Holandia

Neftochimik Burgas - Bułgaria

SK Zadruga Aich/ Dob - Austria

Stroitiel Mińsk, Szachtior Soligorsk - Białoruś

CSM Arcada Galati - Rumunia

Lindaren Volley Amriswil - Szwajcaria

OK Ribola Kastela, Mladost Zagrzeb - Chorwacja

Fino Kaposvar - Węgry

Erzeni Shijak - Albania

IBB Polonia Londyn - Anglia