Pandemia koronawirusa sprawiła, że rozgrywki siatkarskiej Ligi Narodów zostały przełożone i odbędą się po igrzyskach olimpijskich w Tokio. Polski Związek Piłki Siatkowej opublikował komunikat dla kibiców, którzy już nabyli wejściówki na mecze LN.

Komunikat PZPS:

W związku z sytuacją zagrożenia zdrowia zawodników, sztabów trenerskich i medycznych, pracowników oraz wszystkich kibiców - Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) w porozumieniu z kontynentalnymi i krajowymi federacjami podjęła decyzję o przełożeniu tegorocznej Siatkarskiej Ligi Narodów (VNL) na późniejszy termin.



Decyzja ta daje zawodnikom możliwość skupienia się na własnym zdrowiu i formie, jak również pozwoli krajowym ligom, które musiały teraz zawiesić swoje mecze, rozegrać do końca sezony, gdy sytuacja ulegnie poprawie.



Wierzymy, że jako najlepsi kibice na świecie będziecie z naszą drużyną podczas Siatkarskiej Ligi Narodów w Polsce w nowym terminie. Zostańcie z nami - przesunięcie turnieju nie oznacza jego odwołania. Wszystkie zakuipone bilety zachowują ważność!



Jeśli zdecydujesz się zostawić swój bilet na tegoroczną Siatkarską Ligę Narodów, gwarantujemy ci wyjątkowe warunki zakupu wejściówek na przyszłoroczne mecze mistrzostw Europy rozgrywane w Polsce. Będzie to możliwość zakupu biletów w przedsprzedaży i to po obniżonej cenie!



Jeśli jednak ktoś z was zdecyduje się na zwrot zakupionych biletów wszystkie niezbędne informacje otrzyma na adres mailowy wykorzystany podczas rezerwacji.



Prosimy o cierpliwość - osoby odpowiadające na wiadomości dają z siebie wszystko, by jak najszybciej zająć się waszymi mailami.



Jednocześnie informujemy, że voucher Polskiej Siatkówki ma termin ważności do 30 września br. i o ewentualnych zmianach w regulaminie vouchera będziemy informować ze stosownym wyprzedzeniem.