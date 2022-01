W ten sposób zespół, w którym występuje Joanna Wołosz, dopisał do swojego dorobku kolejne trzy punkty z 12 "oczkami" prowadzi w tabeli. Na drugim miejscu jest Grupa Azoty Chemik Police z bilansem trzech zwycięstw i jednej porażki.

Do końca fazy grupowej pozostały do rozegrania jeszcze dwie kolejki. Do ćwierćfinału awansują zwycięzcy pięciu grup oraz trzy zespoły z drugich miejsc z najlepszym bilansem.

Siatkarska Liga Mistrzyń. Wyniki 4. kolejki grupy E

Grupa Azoty Chemik Police - ZOK Ub 3:0 (25:17, 25:19, 25:14)

A. Carraro Imoco Conegliano - Fatum Nyiregyhaza 3:0 (25:0, 25:0, 25:0)

Siatkarska Liga Mistrzyń. Tabela grupy E

Kolejno: mecze, zwycięstwa, porażki, sety, punkty

1. A. Carraro Imoco 4 4 0 12-0 12

2. Grupa Azoty Chemik Police 4 3 1 9-4 9

3. ZOK 4 1 3 4-9 3

4. Fatum 4 0 4 0-12 0

