Siatkarska gwiazda chwali Polkę. Wystarczył jeden mecz

Wołosz pełni funkcję kapitan Conegliano. Po porażce w wiosennym finale Ligi Mistrzyń z tureckim VakifBankiem Stambuł w drużynie doszło do sporych zmian. Z klubem pożegnały się między innymi reprezentantki Włoch - Paola Egonu i Miriam Sylla .

Do Wołosz dołączyły za to m.in. Alessia Gennari oraz Haak. Ta druga przeniosła się do Włoch ze Stambułu. Triumf w poprzedniej edycji Ligi Mistrzyń zapewnił jej nagrodę dla najlepszej siatkarki ostatniego sezonu w Europie.