Siatkarki zbojkotowały mecz. Po drugiej stronie siatki stała transpłciowa zawodniczka

Jak dotąd aż cztery szkoły wyższe zrezygnowały z rywalizacji z San Jose State . Zawodniczki New Mexico Lobos najpierw zbojkotowały swój mecz, ale później, m.in. ze względu na falę krytyki, postanowiły zmierzyć się z drużyną Fleming. Ostatecznie przegrały 1:3.

Blaire Fleming powodem rozłamu w uniwersyteckiej lidze

Blaire Fleming jest transpłciową siatkarką, która od lat dobrze gra w siatkówkę, ale w planach ma pracę w przemyśle modowym lub artystycznym i nie jest wielką konkurencją dla innych zawodniczek w kontekście ewentualnych powołań. Nikt nie lubi jednak przegrywać, a problem zawsze łatwiej znaleźć jest na zewnątrz. W uniwersyteckiej lidze doszło do rozłamu - z meczów z nimi zrezygnowały Boise State, Southern Utah, Wyoming i Utah State. Wiele szkół jednak kontynuuje normalną rywalizację.

Skarga na Blaire Fleming

Na Blaire Fleming wpłynęła też skarga do National Collegiate Athletic Association , a jej sprawa jest wyjaśniana. Sportsmenka gra w zespołach siatkarskich od młodości - była m.in. zawodniczką szkolnej drużyny Virginia Juniors. Teraz udaje jej się czasem zostawać jedną z najlepszych siatkarek meczu.

Podczas spotkania przeciwko New Mexico Lobos zdobyła 18 punktów. Następna koleżanka z jej drużyny, Brooke Bryant, zdobyła dla San Jose State 14 oczek. W trzecim secie doszło do kontrowersji z Fleming w roli głównej - miała mocnym atakiem trafić w libero przeciwnej drużyny, która wskutek zdarzenia upadła. Według niektórych informacji piłka miała ją trafić w głowę lub klatkę piersiową. Nie wyjaśniono jednak tego, co dokładnie wydarzyło się na boisku.