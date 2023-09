Siatkarki nie miały litości. Imponujący marsz po igrzyska trwa

Włoskie siatkarki nadal nie do pokonania na turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Tym razem wygrały w łódzkiej Atlas Arenie 3:0 z reprezentacją Kolumbii. To już czwarte zwycięstwo Włoszek, które są w dobrej sytuacji przed trzema decydującymi meczami. Kolumbijki, które dzień wcześniej przegrały z Polską, nadal pozostają bez zwycięstwa. Włoszkom udało się wygrać nawet bez paru podstawowych zawodniczek.