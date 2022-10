Siatkarka uciekła z Polski po wybuchu wojny. Teraz się tłumaczy

“Nie słuchała naszych porad i zapewnień. Sprawę o ukaranie dyscyplinarne zawodniczki skierujemy do Światowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB) oraz do Federacji Siatkówki USA (USA Volleyball)" - pisał wówczas klub z Polic w oświadczeniu.

Teraz siatkarka skomentowała tamtą decyzję w rozmowie z portalem volleynews.it. - To nie był łatwy wybór. Zasadniczo doszłam jednak do wniosku, że w świetle tego, co działo się na świecie, to była najlepsza decyzja dla mojego samopoczucia i zdrowia psychicznego, a także samopoczucia mojej rodziny - przekonuje Amerykanka.