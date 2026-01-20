Podczas Gali Polskiej Ligi Siatkówki 2024 Julia Nowicka została siatkarką sezonu 2023/2024 Tauron Ligi. Nieco ponad rok później nie znalazła uznania w oczach Stefano Lavariniego, ale trzeba przyznać, że konkurencja w reprezentacji Polski na jej pozycji była ogromna.

Trener szukał wówczas optymalnego rozwiązania po zakończeniu kariery reprezentacyjnej przez Joannę Wołosz. Podczas Ligi Narodów w 2025 roku włoski szkoleniowiec stawiał na Alicję Grabkę i Katarzynę Wenerską. Szansy nie doczekała się natomiast Nowicka. Na długo przed mistrzostwami świata stało się jasne, że wychowanka SPS Politechnika Częstochowska została definitywnie skreślona.

Julia Nowicka przeniosła się z Polski do Brazylii. Na stole oferta nowego kontraktu

W tej sytuacji Nowicka w pełni mogła skupić się na przygotowaniach do sezonu klubowego. A czekała ją ogromna zmiana życiowa. W sierpniu ogłosiła, że po trzech latach spędzonych w BKS BOSTIK Bielsko-Biała zdecydowała się na wyjazd z Polski. Postawiła na Brazylię i Gerdau Minas.

Czas pokazał, że był to ruch korzystny dla rozwoju jej kariery. Jej drużyna po 14 kolejkach zajmuje pozycję wicelidera i traci tylko dwa punkty do SES-RJ. W niedzielę Minas odniosło imponujące zwycięstwo 3:0 nad Fluminense, w drugim secie upokarzając rywalki. Zakończył się on wynikiem 25:9.

Chociaż kibice mają sporo zastrzeżeń do gry Nowickiej i regularnie krytykują ją w mediach społecznościowych, skrajnie inną postawę przyjmuje kierownictwo klubu z siedzibą w Belo Horizonte.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez "Portal da Superliga" na etapie finalizacji są rozmowy dotyczące nowego kontraktu dla Julii Nowickiej. O krok dalej idzie dziennikarz Bruno Voloch, który przekonuje, że umowa została już parafowana i kwestią czasu pozostaje oficjalny komunikat w tej sprawie.

Zgodnie z wiedzą pracującego w "O TEMPO" dziennikarza rozgrywająca nie narzekała na brak ofert ze strony europejskich klubów, jednak wybrała kontynuację kariery w Brazylii, gdzie dobrze się czuje.

