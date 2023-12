Siatkarka nie mogła uwierzyć w to, co o sobie przeczytała. Wymowna reakcja

Martyna Grajber-Nowakowska nie mogła się powstrzymać. Wymowna odpowiedź na komentarz jednego z kibiców

Martyna Grajber-Nowakowska, jak słusznie zauważył wcześniej jeden z internautów, pierwsze kroki jako siatkarka stawiała w klubie PTPS Piła. W 2010 roku zasili szeregi zespołu SMS PZPS Sosnowiec. Pierwszy profesjonalny kontrakt podpisała jednak dopiero trzy lata później z klubem Budowlani Łódź. W 2018 roku Grajber-Nowakowska została zawodniczką zespołu Chemik Police, jednak już trzy lata później przeniosła się do klubu ŁKS Commercecon Łódź. Po wielu latach występów w polskich zespołach 28-latka zdecydowała się przenieść za granicę. W roku 2022 dołączyła do włoskiego Wash4green Pinerolo. W maju tego roku, co ciekawe, wróciła jednak do ojczyzny, aby zastąpić kontuzjowaną Zuzannę Górecką w ŁKS Commercecon Łódź.