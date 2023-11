Bartosz Kurek z powodu kontuzji stracił część sezonu reprezentacyjnego - kapitan "Biało-Czerwonych" nie zagrał w półfinale i finale Ligi Narodów, a gdy wydawało się, że udało mu się zaleczyć uraz, ten ponownie dał mu się we znaki podczas mistrzostw Europy. Atakujący wypadł ze składu przed ćwierćfinałem mistrzostw Europy i do końca turnieju mógł jedynie przyglądać się, jak jego koledzy zmierzają po złoto.

35-latek nie został też powołany na turniej kwalifikacyjny do igrzysk , a w kadrze zastąpił go Bartłomiej Bołądź. Kurek z kolei skupił się na rehabilitacji i przygotowaniach do sezonu ligi japońskiej. Na boisko wrócił w październiku - w akcji mogliśmy go oglądać podczas drugiego meczu przeciwko JTEKT Stings, w którym wchodził na krótkie zmiany.