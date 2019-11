Zespół Sir Safety Perugia, którego trenerem jest Vital Heynen, a zawodnikiem Wilfredo Leon, wyraźnie nabiera rozpędu w rozgrywkach włoskiej Serie A. W meczu 8. kolejki wicemistrzowie Włoch rozgromili u siebie Consar Rawenna 3:0. Świetny mecz w niedzielę rozegrał Bartosz Bednorz z Leo Shoes Modena. Polak zaserwował sześć asów w pojedynku z Itasem Trentino.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Siatkarka zachwyca talentem i urodą. Polska nadzieja. Wideo INTERIA.TV

Początek sezonu był trudny dla ekipy z Perugii. Podopieczni Heynena męczyli się z przeciętnymi zespołami, a także przytrafiały im się wpadki, jako choćby zaskakująca porażka z Allianz Mediolan. Ze stylu gry drużyny nie był zadowolony prezes klubu Gino Sirci.

Reklama

Wygląda na to, że Perugia wraca na właściwe tory. W niedzielę wicemistrzowie Włoch rozgromili Consar Rawenna 3:0, a jednym z bohaterów był Leon. Reprezentant Polski zazwyczaj zdobywa najwięcej punktów dla swojego zespołu. Tym razem było jednak inaczej. Oczywiście 26-letni przyjmujący odgrywał kluczową rolę i zakończył spotkanie z dorobkiem 13 punktów. Pochodzący z Kuby zawodnik miał 60-procentową skuteczność w ataku. Jedno "oczko" więcej od Leona zdobył Sjoerd Hoogendoorn.

Kolejny bardzo dobry występ zaliczył Bartosz Bednorz. Zespół Polaka Leo Shoes Modena wygrał przed własną publicznością z Itas Trentino 3:1. Bednorz zapisał na swoim koncie 16 punktów. Świetnie spisywał się w ataku (67 procent skuteczności), a przede wszystkim w zagrywce. Polski przyjmujący posłał aż sześć asów. Najwięcej punktów dla ekipy z Modeny uzyskał Ivan Zaytsev - 18.

Powody do zadowolenia miał także Bartosz Kurek. Bohater ubiegłorocznego mundialu poprowadził Vero Volley Monza do wyjazdowego zwycięstwa z Calzedonia Werona 3:0. Kurek zakończył spotkanie z dorobkiem 19 punktów (15 atakiem, 3 blokiem, 1 zagrywką) i był to najlepszy wynik w drużynie.

Jedynym niepokonanym zespołem w tym sezonie jest Cucine Lube Civitanova. Obrońcy mistrzowskiego tytułu odnieśli dziewiąte zwycięstwo w niedzielę w starciu z Tonno Callipo Calabria Vibo Valentina. Podopieczni Ferdinando de Giorgiego wygrali 3:1. Niestety, bez udziału Mateusza Bieńka.



W tabeli prowadzi Cucine Lube Civitanova z dorobkiem 26 pkt. Drugie miejsce zajmuje Leo Shoes Modena (21 pkt), a trzecie Sir Safety Perugia (19).

RK



Wyniki 8. kolejki Serie A:

Sir Safety Perugia - Consar Rawenna 3:0 (25:14, 25:18, 25:18)

Calzedonia Werona - Vero Volley Monza 0:3 (21:25, 19:25, 21:25)

Leo Shoes Modena - Itas Trentino 3:1 (22:25, 25:23, 25:22, 25:21)

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentina - Cucine Lube Civitanova 1:3 (27:25, 18:25, 17:25, 21:25)

Kioene Padwa - Top Volley Latina 3:1 (25:20, 25:15, 18:25, 25:22)

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora - Allianz Mediolan 1:3 (26:24, 18:25, 17:25, 18:25)