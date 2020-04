Selekcjoner siatkarskiej reprezentacji Polski Belg Vital Heynen będzie nadal trenerem jednego z czołowych zespołów na świecie - włoskiego Sir Safety Perugia.

Potwierdził to w czwartek prezes klubu Gino Sirci, który był gościem byłego znakomitego siatkarza reprezentacji Włoch Andrei Zorziego i dziennikarza "La Gazzetta dello Sport" Gianluki Pasiniego w programie "Good Morning Volleyball".

Belg ma pozostać na stanowisku trenera w Perugii do końca następnego sezonu.



Z powodu pandemii koronawirusa sezon Serie A został przedwcześnie zakończony. Nie przyznano medali, a kolejność ustalono na podstawie tabeli przed zawieszeniem rozgrywek. Pierwsze miejsce zajęła drużyna Mateusz Bieńka - Cucine Lube Civitanova. Druga była ekipa Leo Shoes Modena Bartosza Bednorza, a trzecia - prowadzona przez Heynena Sir Safety Conad Perugia, której pierwszoplanową postacią jest Wilfredo Leon. Vero Volley Monza, w której występuje kolejny z reprezentantów Polski Bartosz Kurek, uplasowała się na dziewiątej pozycji.



Nie wiadomo do końca, jaka będzie przyszłość Heynena w reprezentacji Polski. Z uwagi na przełożenie igrzysk olimpijskich na 2021 rok, charyzmatyczny Belg zapewne przedłuży kontrakt. Problem w tym, że Polski Związek Piłki Siatkowej chciałby, aby Haynen prowadził naszą kadrę do mistrzostw Europy.



Pod wodzą Heynena reprezentacja Polski obroniła w 2018 roku mistrzostwo świata, a w 2019 wywalczyła olimpijską kwalifikację na igrzyska w Tokio i zajęła trzecie miejsce w mistrzostwach Europy oraz w Lidze Narodów.

