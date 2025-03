Serbski siatkarz wyznał, co myśli o życiu w Polsce. Zaczął wyliczać

Przed startem sezonu kontrakt z PGE GiEK Skrą Bełchatów podpisał Pavle Perić, dla którego jest to pierwsza przygoda z PlusLigą. Serbski przyjmujący wcześniej występował m.in. w Turcji i we Włoszech, dzięki czemu może porównać to, jak nasze rodzime rozgrywki wypadają na tle innych. Swoimi obserwacjami podzielił się w rozmowie z plusliga.pl jednocześnie zdradzając, jak żyje mu się w Polsce.