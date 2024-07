Reprezentacja Polski siatkarzy do igrzyska olimpijskich w Paryżu szykowała się od momentu zatrudnienia Nikoli Grbicia. Już gdy Serb został ogłoszony naszym selekcjonerem, to jasne było, jaki jest cel drużyny przez niego prowadzonej. Zdobyć medal we Francji, a najlepiej wrócić do Polski z tytułem mistrzów olimpijskich. Wszystko, co działo się przed imprezą docelową, miało być jedynie formą przygotowań do najważniejszego turnieju całego czterolecia.

Reklama