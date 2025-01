Sensacyjny zwrot akcji w polskiej siatkówce. Media: Bartman wraca na boisko, ma już klub

Atakujący z kadrą narodową przeżywał zarówno wzloty, jak i upadki . Kibicom dał się on zapamiętać przede wszystkim za sprawą swojej nieustępliwości. Dzięki niej wraz z kolegami sięgnął choćby po mistrzostwo Europy 2009 czy triumf w Lidze Światowej. Ponadto w 2012 roku wziął udział w londyńskich igrzyskach olimpijskich, z których niestety wrócił z pustymi rękami. W siatkówce klubowej Zbigniew Bartman również cieszył się ogromnym szacunkiem. Tuż przed decyzją o zakończeniu kariery reprezentował barwy włoskiej Emma Villas Aubay Siena . W lipcu 2023 odwiesił jednak buty na kołek.

"To trwało jakiś czas. Po dwudziestu latach zawodowej pracy w siatkówce nie miałem już w sobie dużego ognia do grania. Motywowanie się kosztowało mnie dużo zdrowia psychicznego. Stwierdziłem, że jest to dobry moment, tym bardziej, że pojawiła się propozycja kontynuowania życia sportowego w nieco inny sposób" - przyznał w rozmowie z TVP Sport. I dość niespodziewanie postawił na mieszane sztuki walki. W oktagonie odnalazł się znakomicie. Rekord? 3:0. Każdą walkę stoczył w federacji Clout i pokonywał kolejno: Tomasza Hajtę, Błażeja Augustyna oraz Adama Josefa. Gdy kibice oczekiwali jego kolejnej walki sportowca, ten postanowił ich znów zaskoczyć.