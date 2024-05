Choć reprezentacja Polski siatkarek rozpoczęła przygotowania do Ligi Narodów, a tle są igrzyska olimpijskie w Paryżu, to sporo dzieje się na rynku transferowym. Magdalena Stysiak, jedna z najlepszych atakujących na świecie, nie chce siedzieć na ławce rezerwowych w Fenerbahce. Według tureckich mediów 24-letnia zawodniczka trafi do czwartej drużyny tamtejszej ekstraklasy – Türk Hava Yollari ze Stambułu. Już za sam transfer ma zarobić krocie.