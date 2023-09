Sensacyjny początek meczu rywalek Polski. Faworytki dały się zaskoczyć

Amerykanki to mistrzynie olimpijskie, Koreanki - najsłabszy zespół ostatniej Ligi Narodów. Dopiero w ostatnim secie środowego spotkania tę różnicę wyraźnie było jednak widać na boisku.

Koreanki przegrały trzy pierwsze mecze w Łodzi, ale z każdym kolejnym spotkaniem radzą sobie coraz lepiej. Najpierw "urwały" seta w meczu z reprezentacją Polski , we wtorek dopiero po tie-breaku uległy Niemkom . Na początku spotkania z Amerykankami także prezentowały się dobrze. Zaczęły trzech wygranych akcji i utrzymywały prowadzenie. Asem serwisowym popisała się Dain Kim , po chwili Koreanki prowadziły nawet 11:7.

Trener kadry USA Karch Kiraly poprosił o przerwę, ale jego zawodniczki nie od razu zaczęły odrabiać straty. U rywalek atak rozkładał się na kilka zawodniczek, więc Amerykankom nie było łatwo bloku. Na prowadzenie 16:15 wyszły dopiero po sprytnym zagraniu Laury Carlini . Tyle że Koreanki walczyły do końca, a Amerykanki wyglądały na zaskoczone ich dyspozycją. Po ataku Eunjin Park siatkarki z Azji sensacyjnie wygrały 25:20.

Amerykanki musiały wzmocnić grę. Wyrównanie w drugim secie

Na początku drugiej partii Amerykanki wzmocniły ofensywę, co na swojej twarzy odczuła uderzona piłką Seungju Pyo . Tyle że gra wciąż była wyrównana, a rywalki potrafiły nawet zatrzymać blokiem Chiakę Ogbogu . Koreanki znów odskoczyły na trzy punkty, z radości szalały rezerwowe azjatyckiej drużyny. Wynik się poprawił, kiedy punkt blokiem w końcu zdobyła imponująca wcześniej w tym elemencie środkowa USA Dana Rettke .

Amerykańskie siatkarki niepokonane w Łodzi. Komplet zwycięstw w kwalifikacjach do IO

Dość wysoka porażka nie złamała jednak Koreanek. Na początku trzeciej partii trzymały się dość blisko Amerykanek, tracąc do nich dwa, trzy punkty. Po asie serwisowym Hoyoung Jung doprowadziły nawet do remisu 13:13. Drużyna z USA odbudowała jednak przewagę przy zagrywkach Jordan Thompson. W końcówce Amerykanki nadal musiały sporo się namęczyć niemal przy zdobywaniu każdego punktu, ale utrzymały prowadzenie do końca. Wygrały 25:19.