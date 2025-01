Sensacyjne wieści z Turcji, w centrum Polka. Media: gwiazda kadry Lavariniego otrzyma wsparcie

Magdalena Stysiak od dłuższego czasu przegrywa rywalizację z Melissą Vargas i musi godzić się z rolą rezerwowej w Fenerbahce Medicana Stambuł. Promyczkiem nadziei dla gwiazdy kadry Stefano Lavariniego była perspektywa transferu do zespołu THY Stambuł. Niestety ostatecznie temat upadł. Przed wielką szansą na hitowy transfer stanęła za to inna Polka - Julia Szczurowska. 23-latka jest bliska dołączenia do gwiazdy kadry Stefano Lavariniego.