Sensacyjne doniesienia ws. Bartosza Kurka, nadeszło potwierdzenie. To nie były plotki

Bartosz Kurek cztery poprzednie sezony spędził w Wolf Dogs Nagoya, a przed startem kampanii 2024/2025 zdecydował się na zmianę barw klubowych i wrócił do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Z miejsca stał się największą gwiazdą drużyny, powierzono mu też funkcję kapitana. Mimo to atakujący nie zamierza na długo zagrzać miejsca w tej drużynie, co sam zadeklarował w grudniu.

Indykpol AZS Olsztyn chce Bartosza Kurka. Jest jeden problem

Tak, to prawda, byliśmy lub nadal jesteśmy zainteresowani Bartkiem Kurkiem, ale na ten moment nie mamy takich środków finansowych, aby go zakontraktować

"Żal, żebyśmy tracili Bartka po tym, jak wraca do ligi. Robi fenomenalną robotę. Poza tym myślę, że to nie jest przesada, jeśli powiem, że jest opoką polskiej siatkówki. [...] Bartek Kurek jest oczywiście bardzo drogim zawodnikiem i to nie jest zaskoczenie, bo on pracuje na swoje pieniądze" - powiedział.