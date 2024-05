Sensacyjna decyzja trenera rywali Polaków. Uprzedził Nikolę Grbicia i całą stawkę

Na każdy turniej jeździmy składem 14 zawodników. Zawężenie ich liczby do 12 zawsze stanowi ogromne wyzwanie. To bardzo trudna decyzja, ponieważ mamy wielu utalentowanych, ciężko pracujących sportowców

John Speraw wyprzedził Nikolę Grbicia. Czterech siatkarzy z PlusLigi pewnych występu w Paryżu

W jego składzie nie ma niespodzianek. To drużyna oparta na doświadczonych zawodnikach. Dla dwóch z nich, Matthew Andersona i Davida Smitha , będzie to już czwarty występ na igrzyskach . W dwunastce jest tylko trzech siatkarzy, dla których Paryż będzie olimpijskim debiutem.

W amerykańskiej drużynie na igrzyska nie brakuje zawodników z doświadczeniem w PlusLidze. Występy w niej ma za sobą aż siedmiu siatkarzy, do tego w przyszłym sezonie ma do niej trafić Aaron Russell . Czterech grało w Polsce w ostatnim sezonie. Wspomniany Smith oraz Erik Shoji to zawodnicy Grupy Azoty ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle. Torey Defalco występował ostatnio w Asseco Resovii - na kolejny sezon ma się przenieść do Japonii - a Taylor Averill w Projekcie Warszawa. "Polskim" akcentem w składzie jest też asystent Sperawa Javier Weber, który od grudnia 2021 roku trenował Indykpol AZS Olsztyn.