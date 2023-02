Sensacja we Włoszech. Leon i Semeniuk przegrali z kretesem

Koniec zwycięskiej serii Sir Safety Susa Perugii. Drużyna Wilfredo Leona i Kamila Semeniuka nieoczekiwanie przegrała w półfinale Pucharu Włoch 0:3 z Gas Sales Bluenergy Piacenza. To pierwsza porażka Perugii w tym sezonie - do tej pory była niepokonana i w lidze, i we wszystkich pucharach. Drugim finalistą został Itas Trentino.