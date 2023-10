Polscy siatkarze szybko wrócili z krótkiego urlopu po wygranych mistrzostwach Europy i przystąpili najpierw do pracy na zgrupowaniu reprezentacji, a następnie do turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich w Paryżu. W pierwszy mecz z Belgią weszli z pewnymi problemami. Przegrali pierwszego seta, w dalszej części spotkania też mieli kłopoty i ostatecznie o losach starcia zdecydował tie-break. Pojedynek zakończył się rezultatem 3:2 dla "Biało-Czerwonych".

Emocjonalnie nie jesteśmy na najlepszym poziomie. Chłopaki są jednak świetni, w ważnych momentach dobrze serwują i atakują. Mecz zakończyliśmy zwycięstwem, zamykamy ten rozdział i idziemy dalej ~ - mówił serbski trener w rozmowie z TVP Sport.

Mniej nerwowo było później, w rywalizacji z Białorusinami. Polacy wygrali 3:0 . Teraz czas na jednodniowy odpoczynek. Do następnego meczu, tym razem z Kanadą, podopieczni Nikoli Grbicia podejdą we wtorek 3 października. Początek o godzinie 10.00.

Co ciekawe, Kanadyjczycy to - jak na razie - sensacja kwalifikacji olimpijskich. Dość niespodziewanie zajmują drugie miejsce w "polskiej" tabeli. Podobnie jak reprezentacja Polski, mają na koncie komplet zwycięstw. Ograli Holandię (2:3) i Argentynę (1:3). Ale starają się nie popadać w hurraoptymizm, co sygnalizuje szkoleniowiec Tuomas Sammelvuo.

Polska na czele grupy kwalifikacji olimpijskich. Ale jest też niespodzianka

Tuomas Sammelvuo jest doskonale znany polskim kibicom siatkówki. Na co dzień trenuje ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle. "Jestem bardzo szczęśliwy z powodu tego, co dzieje się z chłopakami z ZAKSY i jej sztabem, generalnie z całą polską siatkówką – mam na myśli Ligę Narodów czy mistrzostwo Europy" - mówi w rozmowie z TVP Sport.

Spotykamy się w hotelu, wymienimy kilka słów. Kiedy jednak rozpocznie się mecz, obie strony zrobią wszystko dla swoich drużyn ~ - dodaje.

Jego podopieczni zaskakująco dobrze radzą sobie podczas turnieju kwalifikacyjnego w Chinach. Zwyciężyli nad faworytami z Holandii i Argentyny. Recepta na sukces? Zachowanie trzeźwego osądu sytuacji.

"Myślę, że najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby mieć stopy tak mocno postawione na ziemi, jak tylko można. To naturalne, że media czy osoby dookoła nas zaczynają mówić o tej sytuacji. Moją 'wiadomością' po spotkaniu z Argentyną jest jednak to, by nie być tym nadmiernie podekscytowanym. Przede wszystkim musimy starać się poprawić i 'odzyskiwać' naszą energię" - deklaruje selekcjoner.

Pewność siebie, jaką zyskali ostatnio Kanadyjczycy, może być w pewnym stopniu pomocna w starciu z doskonale dysponowaną Polską. Przed "Biało-Czerwonymi" jeszcze kilka innych meczów kwalifikacyjnych : z Meksykiem (4 października, godzina 10.00), Argentyną (6 października, godz. 10.00), Holandią (7 października, godz. 10.00) i Chinami (8 października, godz. 13.30). Transmisje telewizyjne w Polsacie Sport, relacje tekstowe na żywo w Interii Sport .

