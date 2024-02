Sensacja w polskiej lidze. Historyczne zwycięstwo, bolesny grymas reprezentanta Polski

Aluron CMC Warta pokonany w Wieluniu. Zawiercianie przyjechali do hali Barkomu Każany Lwów jako zdecydowani faworyci, ale nie sprostali tej roli. Pod nieobecność Mateusza Bieńka stoczyli z rywalami pięciosetową batalię, okazali się jednak gorsi w tie-breaku. To pierwsze w historii zwycięstwo Barkomu z Aluronem w siatkarskiej PlusLidze. To właśnie siatkarze z Ukrainy zakończyli imponującą serię zwycięstw ekipy Michała Winiarskiego.