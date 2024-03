Sensacja w polskiej lidze. Drzyzga rozkładał ręce, koledzy zawodzili

Rzeszowianie przystąpili do spotkania w Wieluniu zaledwie trzy dni po finale Pucharu CEV, w którym po raz drugi pokonali SVG Luneburg . Mimo to udało się znaleźć czas na świętowanie historycznego sukcesu. "Wybłagaliśmy. Miała być jutro siłownia, ale będzie trochę więcej czasu" - przyznał z uśmiechem po finale Karol Kłos, środkowy Asseco Resovii .

Błędy siatkarzy z Rzeszowa. Barkom Każany Lwów dominuje

PlusLiga. Asseco Resovia zawiodła w Wieluniu

Czwarty set to już odmieniony skład Asseco Resovii. Na boisku oprócz Buckiego byli Klemen Cebulj oraz Michał Potera. Ale to lwowianie zbudowali przewagę, prowadząc 9:6. Drzyzga biegał za piłką, bo jego koledzy mieli problemy z dokładnym przyjęciem. Mimo to rzeszowianie doprowadzili do remisu 11:11.