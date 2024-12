Sensacja w PlusLidze o włos. Polski siatkarz męczył faworytów, 29 punktów

Ślepsk Malow w ostatnich tygodniach spisuje się bardzo dobrze. Seria czterech zwycięstw siatkarzy z Suwałk była aktualnie drugą najdłuższą w lidze - więcej meczów z rzędu wygrała tylko Aluron CMC Warta Zawiercie. Dzięki niej awansowali na dziewiąte miejsce w tabeli i nie składają broni w walce o awans do strefy play-off. Tyle że zespół z Warszawy w całym sezonie przegrał do soboty zaledwie dwa razy.

Do Suwałk PGE Projekt przyjechał po wygranej w Lidze Mistrzów z Berlin Recycling Volleys . W pierwszym secie początkowo przeważał jednak Ślepsk. Dopiero od stanu 12:10 goście zaczęli na stałe gościć na czele. Dobrze spisał się wówczas ich blok, ale pomogło też szczęście - piłka po odbiciu od bloku trafiła w ramię atakującego Pawła Halabę , co wykazały dopiero powtórki.

PlusLiga. PGE Projekt Warszawa nie wykorzystał szansy na komplet punktów

Po wpadce z pierwszego seta warszawianie drugą partię zaczęli zdecydowanie lepiej. Po zagrywce Andrzeja Wrony, która niespodziewanie zaskoczyła gospodarzy, prowadzili 6:3. Wystarczył jednak słabszy moment i szczęśliwa zagrywka Halaby, by był remis 11:11. Goście napędzani znakomitą grą w ataku szybko znów byli jednak o dwa punkty z przodu . Po raz drugi nie dał się już dogonić. Po pięć punktów zdobyli Weber i Tillie, PGE Projekt zwyciężył 25:21.

Początek trzeciej partii to między innymi blok Wrony i trzy punkty przewagi gości. Po kilku minutach trener Ślepska Dominik Kwapisiewicz zdecydował się na zmianę. Boisko opuścił dobrze spisujący się w ostatnich meczach Honorato, zastąpił go Antoni Kwasigroch. Kiedy jednak linię przyjęcia gospodarzy zaskoczył zagrywką Weber, warszawski zespół prowadził już 14:9. Co prawda wkrótce asem serwisowym odpowiedział Halaba, ale zaliczka faworytów nadal była bezpieczna. A w drugiej części seta jeszcze wzrosła. Pomógł blok Szalpuka i punkt zagrywką Jana Firleja. Na końcówkę seta na boisko wrócił Honorato, warszawianie wygrali bardzo pewnie - 25:17.