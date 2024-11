Sensacja w PlusLidze. Nie pomógł nawet Wilfredo Leon. Koszmar wicelidera [SKRÓT MECZU]

Częstochowianie jeszcze raz pokazali, że muszą przed nimi drżeć nawet giganci PlusLigi. Bogdanka LUK Lublin to już kolejny faworyt, który nie dał sobie z nimi rady. Wcześniej wyższość Norwida musieli uznać mistrzowie Polski z Jastrzębskiego Węgla , a przed tygodniem PGE Projekt Warszawa. Teraz przyszedł czas na wicelidera całych rozgrywek z reprezentantem kraju, Wilfredo Leonem, w składzie. Ten dwoił się i troił, ale nawet jego siedem asów serwisowych nie wystarczyło, by stawić czoła fenomenowi ligi.

A łatwo mu nie było - licznie zgromadzeni w hali kibice dawali mu się bowiem we znaki już od pierwszej akcji. Tłum przywitał gwiazdę kadry Grbicia tak głośnymi gwizdami, że udało im się już na start rozproszyć wicemistrza olimpijskiego i zaserwował w siatkę. Choć szybko się otrząsnął, dobrze radził sobie w ataku i po jego zagraniach w hali słychać było nawet delikatne brawa, to gospodarze wypracowali sobie przewagę w pierwszym secie i nie oddali jej już do końca partii.