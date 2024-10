Sensacja w lidze siatkarzy. Rewelacja sezonu zupełnie rozbita

Rewelacja sezonu zatrzymana przez czerwoną latarnię siatkarskiej PlusLigi. Steam Hemarpol Norwid Częstochowa we własnej hali niespodziewanie przegrał z Barkomem Każany Lwów 0:3. Motorem napędowym drużyny gości był grający z kapitalną skutecznością przyjmujący Ilja Kowaliow. Dla ukraińskiego zespołu to pierwsza wygrana w tym sezonie, i to od razu z zespołem z czołowej ósemki PlusLigi.