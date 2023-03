Semeniuk znów w formie. Leon mógł tylko zazdrościć

Perugia w tym sezonie kroczyła od zwycięstwa do zwycięstwa na wszystkich frontach - od ligi, przez puchary, po Klubowe Mistrzostwa Świata. Jej porażka w półfinale Pucharu Włoch z Gas Sales Bluenergy Piacenza - i to w trzech setach - była więc sensacją.

Na okazję do poprawy humoru siatkarze prowadzeni przez Andreę Anastasiego, byłego selekcjonera reprezentacji Polski, czekali nieco ponad tydzień. I od razu ją wykorzystali, bo w wyjazdowym spotkaniu z Taranto nie pozostawili przedostatniej drużynie w tabeli żadnych złudzeń co do tego, kto był lepszy.