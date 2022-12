To zaskakująca decyzja, bowiem Daniel Castellani kojarzony jest z pracą z męskimi kadrami. Argentynę prowadził w latach 1993-1999, ale kadrę męską. My znamy go z pracy z kadrą polskich siatkarzy, których szybko doprowadził do sukcesu. Było to zwycięstwo w Mistrzostwach Europy w 2009 roku po pamiętnym finale z Francją - pierwszy namacalny sukces polskiej siatkówki męskiej od lat, dzięki czemu dorównała ona kobiecej, wygrywającej w Europie w latach 2003-2005.