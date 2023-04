"Sekret" siatkarza ujawniony. To dlatego błyszczał w hicie PlusLigi. Sam się wygadał

Również następnego dnia zwycięzcę wyłonił dopiero piąty set. Pierwsza partia wprawdzie padła łupem ZAKSY, ale dwie kolejne i to dość pewnie (do 18 i do 17) wygrali podopieczni Piotra Grabana. Gospodarzom udało się jednak doprowadzić do tie-breaka, a w nim przypieczętować triumf. Tym samym finaliści Ligi Mistrzów są już o krok od strefy medalowej i już w kolejnym meczu mogą zapewnić sobie awans do półfinału.