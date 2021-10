Świderski ma problemy z kręgosłupem, co daje mu się mocno we znaki na co dzień. W związku z tym czeka go operacja.

- Ten zabieg był planowany dwa lata temu, ale udało się jakoś złagodzić objawy rehabilitacją. Ostatnio problemy wróciły - powiedział w rozmowie z "Super Expressem".

- Trzeba to zrobić, bo nie mam komfortu, nie jestem w stanie leżeć na plecach ani na brzuchu, bo bolą krzyż i nogi. W zasadzie bez problemu mogę spać na boku i to tylko prawym. Przy chodzeniu kłopotów nie ma, ale ze spaniem bywa kiepsko - dodał.

