Sebastian Świderski odpowiada na sugestie Fabiana Drzyzgi. Jest zamieszanie

Oprac.: Katarzyna Pociecha Siatkówka

Niepowołanie kilku do niedawna podstawowych zawodników do szerokiej kadry na mecze Ligi Narodów było niemałą sensacją. Fabian Drzyzga publicznie przyznał, że trudno mu było pogodzić się z takim obrotem spraw. Miał nadzieję na dalsze występy z orłem na piersi, lecz Nikola Grbić nie zostawił mu złudzeń. Nie widzi go w prowadzonej przez siebie siatkarskiej reprezentacji Polski. Zdaniem sportowca o braku powołania zadecydowały aspekty niekoniecznie sportowe. Na jego zaskakującą sugestię reaguje prezes PZPS, Sebastian Świderski.

Zdjęcie Fabian Drzyzga z żoną podczas dekoracji na mistrzostwach Europy w siatkówce mężczyzn. Polacy zajęli 3. miejsce. Teraz siatkarz już nie znalazł się w szerokiej kadrze / Andrzej Iwańczuk / Reporter