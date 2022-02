"Wobec inwazji na Ukrainę nie widzimy obecnie możliwości rywalizacji z drużynami z Rosji i państw popierających agresję Kremla" - napisał Sebastian Świderski w liście skierowanym do FIVB i CEV. Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej odniósł się do tej decyzji w studiu Polsatu Sport podczas turnieju finałowego Tauron Pucharu Polski.

Wojna na Ukrainie. Sebastian Świderski jasno o rywalizacji z Rosjanami

- Mamy poparcie rządu i ministerstwa sportu. Patrząc na to, co się dzieje na Ukrainie, nie możemy pozwolić na to, by rywalizacja sportowa z jakimkolwiek rosyjskim klubem czy z reprezentacją wchodziła w grę - powiedział Świderski.

Dodał, że polskie kluby i reprezentacja nie powinny rywalizować z Rosjanami również na gruncie neutralnym.

- Nie chcę się wdawać w szczegóły, ale są też względy techniczne, jak taki mecz zorganizować. Teren neutralny? My jesteśmy zdania, że takie spotkania nie powinny się odbywać. Nie chcemy popierać tego, co się dzieje na Ukrainie, nie chcemy też, by zawodnicy Rosji na tym cierpieli. Polscy zawodnicy też głośno mówią o tej sytuacji w mediach społecznościowych i podkreślają, że jednoczą się z Ukrainą - stwierdził.

- ZAKSA jest autonomicznym klubem, który ma prawo podejmować własne decyzje, ale ja będę sugerował, by do takich spotkań nie doszło. Mam nadzieję, że nie tylko polskie kluby, ale również włoskie poprą tę inicjatywę. Nie będziemy brnąć w rozgrywanie spotkań i bawienie rosyjskich kibiców - zaznaczył sternik PZPS.

W tej sytuacji pojawia się pytanie, co z udziałem reprezentacji Polski w najważniejszej imprezie sezonu. Siatkarskie mistrzostwa świata 2022 miały zostać rozegrane w Rosji w dniach 26 sierpnia - 11 września. W turnieju miały wystąpić 24 reprezentacje, a Polacy to obrońcy tytułu.

Po agresji Rosji na Ukrainę FIVB wydało komunikat, że nie zamierza przenosić turnieju, a "siatkarskie wydarzenia na terenie Rosji powinny odbyć się zgodnie z planem". Czy w sytuacji wojny, jaką Rosja wywołała na Ukrainie, występ polskich siatkarzy w MŚ jest w ogóle możliwy?

- Na tę chwilę nie ma takiej możliwości, żeby Polska wysłała reprezentację na mistrzostwa świata do Rosji. Ja nie będę zmuszał do tego naszych reprezentantów, podobnie związek i - mam nadzieję - również całe środowisko siatkarskie.

